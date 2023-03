Untermais: Ex-Landesrat Franz Spögler zu Grabe getragen

Franz Spögler - Foto: © fm

Dekan Hans Pamer spendete beim Trauergottesdienst in der Untermaiser Pfarrkirche der Familie von Franz Spögler sowie allen Trauernden Trost und Zuversicht im christlichen Glauben.Spöglers Sohn Florian blickte auf das lange, erfüllte, aber auch nicht immer leichte Leben des Verstorbenen zurück: „Eigentlich sollte ich eine Trauerrede halten. Aber nein, ich finde, das wäre nicht fair. Der Herrgott hat unserem Vater nicht nur ein langes, sondern vor allem ein außergewöhnliches Leben geschenkt.“„Er war für uns immer ein großes Vorbild der Lebensfreude, des Humors, der Zielstrebigkeit, der Aufrichtigkeit und vielem mehr“, sagte Florian Spögler. „Deshalb möchten wir heute vor allem dankbar sein. Danke Tata, dass du ein so guter Vater warst. Natürlich war es für uns Kinder nicht immer einfach, einen Politiker als Vater zu haben, immer unterwegs, kaum zu Hause.“Nach dem Trauergottesdienst wurden die sterblichen Überreste von Tierarzt Franz Spögler zur Verabschiedung auf den Untermaiser Friedhof gebracht. Dort hielt Landeshauptmann a.D. Luis Durnwalder eine Trauerrede, in der er sich bei Franz Spögler bedankte und seine Verdienste zum Aufbau Südtirols hervorhob.Dann wurde der 96-Jährige zur letzten Ruhe gebettet. Unter den Trauergästen war unter anderem Landeshauptmann Arno Kompatscher. Einen Kranz hatte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder als Zeichen der Trauer anfertigen lassen, was Spöglers Bekanntheit über die Grenzen des Landes hinaus beweist.