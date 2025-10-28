<BR \/><BR \/>Die Beamten hatten schon seit längerer Zeit Personen beobachtet, die das Mehrfamilienhaus betreten und es nach wenigen Minuten wieder verlassen haben sollen. <BR \/><BR \/>Als ein Mann das Haus verließ und sich besonders nervös verhalten haben soll, beschlossen die Ermittler, den Verdächtigen einer Kontrolle zu unterziehen. <BR \/><BR \/>Der Mann – ein 32-Jähriger ohne festen Wohnsitz – soll laut einer Aussendung der Carabinieri 37 Gramm Kokain bei sich getragen haben. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten auch 89 Gramm Haschisch. <BR \/><BR \/>Der Mann steht unter Verdacht, die Wohnung im Mehrfamilienhaus in Untermais als Umschlagplatz für Drogen genutzt zu haben. Der 32-Jährige sitzt derzeit in einer Sicherheitszelle der Carabinieri – gegen ihn wird wegen Drogenbesitz mit Verkaufsabsicht ermittelt.