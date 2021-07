Untermais: Mercedes in Vollbrand

Ein Mercedes-Benz ist am Freitagnachmittag gegen 14.25 Uhr auf der Gampenstraße in Untermais auf der Höhe des Ex-Maxi C&C, zwischen Untermaiser Bahnhof und Marlinger Brücke, in Brand geraten. Die Freiwillige Feuerwehr Untermais löschte das Feuer.