Unternehmer bei Tag, Krimineller bei Nacht: Mann verhaftet

Die Staatsanwaltschaft in Innsbruck hatte einen europäischen Haftbefehl gegen den 39-jährigen Mann aus Jugoslawien ausgestellt: Er wurde wegen Diebstahl und Körperverletzung gesucht.Schon vor 10 Jahren soll der Kleinunternehmer in Innsbruck einen Mann angegriffen und aufs Übelste geschlagen haben, schreiben die Carabinieri.Zwischen Oktober 2019 und Oktober 2020 soll er dann als Mitglied einer organisierten Verbrecherbande bei mehreren Einbrüchen in Privatwohnungen und Einkaufszentren beteiligt gewesen sein.Die Bande habe vor allem nachts zugeschlagen, Fenster und Türen aufgebrochen und anschließend alles leergeräumt.Dem Verhafteten werden Schäden in der Höhe von mehreren 10.000 Euro vorgeworfen.Nachdem die Bundespolizei Tirol genügend Hinweise gesammelt hatte, wurde der Mann gemeinsam mit den Carabinieri in seinem Büro in Bozen verhaftet.Wie die Carabinieri berichten, sei es immer gängiger für Bandenmitglieder, sich an einem Ort eine rechtschaffende Fassade aufzubauen und des nachts in den umliegenden Regionen ihre Verbrechen auszuüben.Erst am gestrigen Mittwoch waren 2 Männer von den Carabinieri in Rovereto festgenommen worden, die sich auf Fahrzeugdiebstahl spezialisiert hatten. Umso wichtiger sei die immer stärker werdende Zusammenarbeit zwischen den internationalen Polizeistrukturen.

liz