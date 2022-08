Unternehmer Ilario Valentini stirbt bei Arbeitsunfall

Ein tragischer Arbeitsunfall hat sich am Freitagvormittag in Cles im Trentino ereignet: Der 74-jährige Unternehmer Ilario Valentini, Inhaber der Firma Valentini Srl, wurde von einem 8 Meter Gerüst in die Tiefe gerissen und kam dabei ums Leben.