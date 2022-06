Unterplanitzing: Motorradfahrer stirbt bei Verkehrsunfall

Um 12.30 Uhr wurde Alarm geschlagen. In Unterplanitzing in Kaltern hatte sich ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.In einer Kurve prallte ein Motorradfahrer gegen einen entgegenkommenden Pkw. Dabei verletzte sich der Motorradfahrer so schwer, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlegen ist.Näheres zum Unfallhergang und zur Person sind derzeit noch nicht bekannt.Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Unterplanitzing und Oberplanitzing, die Carabinieri, der Notarzt und das Weiße Kreuz.