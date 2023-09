Wie es zu dem Unfall kam ist unklar. - Foto: © FFW Unterrain

Die Wehrleute kontrollieren den Motorraum des Unfallwagens. - Foto: © FFW Unterrain

Der Alarm ging um 6.43 Uhr ein. 2 Pkw waren in Unterrain an der Abbiegung Richtung Missian zusammengeprallt. Die Einsatzkr√§fte r√ľckten sofort aus.Gl√ľcklicherweise wurde bei dem Zusammenprall niemand schwer verletzt. Die Sanit√§ter des Wei√üen Kreuzes versorgten die leichtverletzte Person an der Unfallstelle und brachten sie in das Krankenhaus von Bozen. Die Feuerwehren sicherten die Unfallstelle ab und r√§umten anschlie√üend auf.Im Einsatz standen neben dem Wei√üen Kreuz und den Feuerwehren von Unterrain und Frangart auch die Carabinieri.