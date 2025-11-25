<BR \/>Es war kurz vor 10 Uhr, als es zum Unfall kam. Auf der langen Geraden zwischen Unterrain und Andrian kollidierten aus bisher ungeklärter Ursache ein Schneepflug und ein Pkw. Vermutet wird, dass eines der beiden Fahrzeuge wegen der nassen und rutschigen Fahrbahn die Kontrolle verloren hat.<BR \/><BR \/>Aufgrund des heftigen Zusammenpralls hat es den Schneepflug überschlagen. Dessen Fahrer erlitt erhebliche Verletzungen, das Weiße Kreuz brachte ihn ins Bozner Krankenhaus. Der Pkw blieb indes im Straßengraben stecken. Auch der Autofahrer wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades eingeliefert.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1242321_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Sofort eilten die Einsatzkräfte zum Unfallort, um die Straße zu sichern und Hilfe zu leisten. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren von Unterrain, Frangart und St. Michael sowie das Weiße Kreuz und die Carabinieri.