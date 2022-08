Unterrain: Fahrer verliert Kontrolle über Fahrzeug – leicht verletzt

Die Freiwilligen Feuerwehren von Unterrain und Frangart kümmerten sich um die Aufräumarbeiten. - Foto: © FFW Frangart

Der Verkehrsunfall hat sich in Unterrain gegen 7.50 Uhr morgens ereignet. Ein Pkw-Fahrer hat aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war gegen eine Mauer geprallt. Der Lenker wurde dabei leicht verletzt. Die Sanitäter des Weißen Kreuzes Überetsch kümmerten sich um die Erstversorgung des Verletzten und brachten die Person im Anschluss in das Krankenhaus nach Bozen.Die Freiwilligen Feuerwehren von Unterrain und Frangart haben die Sicherungs- und Aufräumarbeiten an der Unfallstelle übernommen. Im Einsatz standen neben dem Weißen Kreuz Überetsch auch die Behörden, die die Erhebungen aufgenommen haben.