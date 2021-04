Unterrain: Person nach Unfall mittelschwer verletzt

Der Unfall ereignete sich kurz nach 9 Uhr am Freitag auf der Straße zwischen Unterrain und St. Pauls an der Kreuzung nach Missian.Aus nicht bekannter Ursache waren 2 Fahrzeuge frontal zusammengeprallt, eine Person blieb dabei in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und zog sich mittelschwere Verletzungen zu.2 weitere Personen wurden leicht verletzt.Im Einsatz stehen die Freiwilligen Feuerwehren von Unterrain, St. Pauls und Frangart sowie das Weiße Kreuz und die Behörden.

liz