Unterricht für China-Heimkehrer: Ärzte entscheiden

Demnach entschieden nicht etwa die Direktoren der Schule oder die Eltern der Schüler über den Zeitpunkt der Rückkehr der Betroffenen in den regulären Unterricht.





In Großbritannien ist derweil eine Maschine mit 200 Europäern gelandet; darunter befanden sich auch acht Italiener, die mit einer Militärmaschine in ihr Heimatland gebracht wurden. Ein 17-jähriger Student aus Grado konnte bis dato immer noch nicht einreisen, weil er weiterhin erhöhte Temperatur aufweist.Zwei Schüler aus Bozen, die zu einem Auslandsaufenthalt nach China aufgebrochen waren, sindbereits wieder nach Hause zurückgekehrt. Sie befanden sich wohl nicht in einer der Risikozonen nahe Wuhan.Gesundheitsminister Roberto Speranza bekräftigte indes das Flugstop für Maschinen von und nach China und ergänzte, diplomatische Beziehungen und Wirtschaftsfragen seien zwar wichtig, aber das Recht auf Gesundheit sei noch wichtiger.

