Unterstützung nach belastenden Einsätzen: Mehrere Peers ausgebildet

Kürzlich konnten 21 Teilnehmer, darunter 13 Freiwillige Feuerwehrkollegen und 6 Kollegen des Landesrettungsvereines Weißes Kreuz sowie 2 Berufsfeuerwehrleute, die fünftägige Ausbildung mit Schwerpunkt Notfallpsychologie und mehreren praktischen Simulationen erfolgreich abschließen.Nachdem innerhalb der Berufsfeuerwehr Bozen bereits seit etlichen Jahren eine Gruppe von Peers tätig ist, die nach verschiedenen belastenden Einsätzen die eigenen Kollegen unterstützen, aber auch immer wieder auf Grund einer Anforderungen von anderen Einsatzorganisationen in ganz Südtirol tätig waren, wurde es notwendig, zwei in der Zwischenzeit in den Ruhestand getretene Peers zu ersetzen.Die sogenannten Peers, wie die Mitglieder der Einsatznachsorge genannt werden, sorgen für die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden ihrer Kollegen nach belastenden Einsätzen. Sie bieten Gespräche an oder begleiten Einsatzkräfte auf Wunsch zu Nachbesprechungen mit den Notfallpsychologen.Wir wünschen den neuen Peers viel Freude und Kraft bei dieser wichtigen Aufgabe und uns allen wenig Bedarf an Einsätzen mit Peers.

