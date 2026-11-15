Eine Gruppe Wintersportler hatte den Lawinenabgang gegen 11.30 Uhr beobachtet und die Rettungskette in Gang gesetzt. Ein Pistenretter und ein Alpinpolizist begaben sich umgehend zur Unfallstelle auf rund 2970 Metern Seehöhe. Mittels Lawinenverschüttetensuchgeräts (LVS) orteten sie die Person in rund 20 Metern Tiefe in der Kluft. Die beiden Einsatzkräfte befreiten den Mann aus dem Schnee, sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen blieben aber vergeblich. <BR \/><BR \/>Der per Hubschrauber in der Zwischenzeit eingeflogene Notarzt konnte nur mehr den Tod des Wintersportlers feststellen. Die Bergung des Verunglückten erfolgte durch die Bergrettung mit Hilfe des Polizeihubschraubers. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete eine Obduktion an, auch zum genauen Unfallhergang gebe es Erhebungen, hieß es.