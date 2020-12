Unterwegs nach Bozen: 32-Jähriger stirbt bei Unfall auf der Autobahn

Am Donnerstagnachmittag ist der Fahrer eines Lieferwagens auf der Brennerautobahn zwischen Rovereto und Trient beim Aufprall auf einen Lkw gestorben. Wie die Tageszeitung „Alto Adige“ in ihrer Freitagausgabe berichtet, handelt es sich dabei um den in Bozen arbeitenden Roberto Avagliano.