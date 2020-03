Unterwegs trotz Ausgangsbeschränkung: Codacons schaltet Justiz ein

Codacons-Präsident Carlo Rienzi bestätigt in einer Mitteilung an die Medien, dass die Organisation bei 104 Staatsanwaltschaften, darunter auch in Bozen, eine Eingabe gemacht hat. Darin werden die Staatsanwälte angehalten zu ermitteln, wer sich nicht an die Ausgehbeschränkungen hält. Jene Personen seien dann zur Rechenschaft zu ziehen. Rienzi bemüht Artikel 438 des Strafgesetzbuches. Demnach droht bei „Herbeiführung einer Epidemie durch Verbreitung von Keimen lebenslange Haft“.Rienzi geht noch einen Schritt weiter: „In den Gebieten mit den meisten Todesfällen könnten jene Personen, die sich ohne Dringlichkeit im Freien aufhalten, wegen fahrlässiger Tötung belangt werden“.Eine Stellungnahme der Staatsanwälte zu den 104 Eingaben der Verbraucherschutzorganisation Codacons liegt noch nicht vor.

pm/zor