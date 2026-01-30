Mehrfach sei es aus der Bevölkerung zu Beschwerden über die Postzustellung gekommen. Auch die Gemeindeverwaltung sei von den untragbaren Zuständen betroffen, denn auf dem Postweg erreiche sie die Bürger nur mehr verspätet oder gar nicht – sei es mit Steuerbescheiden, Gemeindezeitung oder wichtigen Infos.<BR \/><BR \/>„Einige Bürger haben über einen Zeitraum von ein bis zwei Monaten überhaupt keine Post mehr erhalten“, klagt er. „Im Postamt in Terlan wurde einem betroffenen Bürger ein Raum voller nicht zugestellter Post gezeigt. Und er wurde eingeladen, sich darin seine Post selbst zu suchen. Dabei wurde ihm auch mitgeteilt, dass die Arbeit wegen des Personalmangels nicht mehr bewältigt werden kann“, so Paris. <BR \/><BR \/>So kommen u. a. wichtige Briefe, Zahlungsaufforderungen, Einladungen und Postkarten bei den Bürgern oft gar nicht an oder Wochen und Monate zu spät. „Manchmal ist das gesamte Dorf betroffen, manchmal nur Teile oder einzelne Straßen“, erklärt der Gargazoner Bürgermeister.<BR \/><BR \/> „Diese untragbaren Zustände ziehen sich seit Jahren hin. Unsere Beschwerdebriefe von 2013, 2015, 2017, 2019, 2024 und 2025 sowie E-Mails und mündliche Rückfragen beim Postamt zeugen davon, dass der Postdienst bereits seit Jahren immer wieder über einen längeren Zeitraum nicht funktioniert.“ Nach den Beschwerden hätten sich die Zustände immer nur kurzfristig gebessert. Im Schreiben fordert Paris von der Postverwaltung und vom Land, „für einen angemessenen und für die Kunden zufriedenstellenden Postdienst Sorge zu tragen“.