Unverantwortliches Lagerfeuer: Feuerwehren verhindern Waldbrand

Die Wehrmänner löschten das Feuer. - Foto: © FFW Labers

Die Wehren waren circa 2 Stunden im Einsatz. - Foto: © FFW Labers

25 Einsatzkräfte waren vor Ort. - Foto: © FFW Labers

„Leider hatten Unbekannte mitten im Wald an einem schwer zugänglichen Aussichtspunkt vermutlich gestern Abend ein Lagerfeuer gemacht. Unverantwortlich!“, schreibt der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Labers Florian Zöggeler in einer Aussendung. Der Waldbrand entfachte sich in Labers in der Gemeinde Meran zwischen der Landesstraße und dem Greiterhof .„Durch den schnellen und gezielten Einsatz der Feuerwehren von Labers und Hafling gelang es den Brand relativ rasch unter Kontrolle zu bringen und dadurch einen verheerenden Waldbrand zu verhindern“, so der Kommandant.Die Wehren waren circa 2 Stunden mit 25 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen im Einsatz . Vor Ort war auch die Forstbehörde, die Ermittlungen einleitet.