Unvergessen: 2 Südtiroler sterben bei Bergtragödie am Mansalu

11 Südtiroler Bergsteiger machten sich unter der Leitung von Hans Kammerlander am 2. April 1991 in den Himalaya auf, um den berüchtigten Manaslu über die Nordostwand besteigen. Was als wagemutiges Abenteuer begann, endete für die Südtiroler in einer unglaublichen Tragödie. Karl Großrubatscher und Friedl Mutschlechner bezahlten die Expedition mit ihrem Leben. Alles zu den dramatischen Ereignissen von vor 30 Jahren, lesen Sie hier.