Der Tod von Alexander Mayr veränderte vieles – in seiner Familie, innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr und auch im kleinen Dorf. Im Interview erzählt sein Cousin und Nachfolger als Kommandant der FFW Atzwang, Franz Mayr, wie er das Unglück und die Tage danach erlebt hat und wie es 10 Jahre nach dem Unglück in ihm und in seiner Feuerwehr aussieht.