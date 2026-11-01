<b><div class="img-embed"><embed id="1379913_image" \/><\/div>\r\nWas ist ein Begräbnisleiter?<\/b><BR \/>Manuela Unterthiner: Er oder sie übernimmt die Aufgabe, ein Begräbnis zu leiten und zu gestalten. Voraussetzung dafür ist die Ausbildung zum Wort-Gottes-Leiter. Vom Ablauf her handelt es sich um eine Wort-Gottes-Feier, wie sie auch ein Diakon zelebriert. Die Inhalte sind dieselben wie bei einem Begräbnis mit einem Priester – mit dem Unterschied, dass es keine Eucharistiefeier gibt. <BR \/><BR \/><b>Wie nehmen die Gläubigen diesen ehrenamtlichen Dienst an?<\/b><BR \/>Unterthiner: Unser Pfarrer betreut fünf Pfarreien und hat diesen Dienst bereits im Vorfeld den Leuten gut erklärt. Anfangs schauten die Leute genau hin – auch mit etwas Skepsis. Bei uns in der Pfarrei St. Andrä findet dieses Ehrenamt sehr großen Zuspruch. Etwas möchte ich betonen: Ein Begräbnisleiter drängt sich nicht auf, sondern bietet seinen Dienst an. Wenn aber ein Priester verlangt wird, erfüllt man diesen Wunsch – ohne Wenn und Aber. Und es gibt natürlich auch Trauerfamilien, die einen Begräbnisleiter wünschen. <BR \/><BR \/><b>Und wie kommt dieser Dienst in Priesterkreisen an?<\/b><BR \/>Unterthiner: Unterschiedlich. Es gibt Priester, die für diesen Dienst sehr dankbar sind, weil sie einfach viel zu tun haben, und es gibt andere, die alles selbst machen wollen.<BR \/><BR \/><b>Fällt es nicht schwer, bei einem Begräbnis passende Worte zu finden?<\/b> Unterthiner: Für mich ist es wichtig, im Vorfeld ein gutes Gespräch mit den engsten Familienangehörigen zu führen und dabei zu erkennen, was sie brauchen. Dabei versuche ich, Vertrauen zu gewinnen. Das Fundament eines solchen Gesprächs ist immer die christliche Hoffnung auf ein neues, ewiges Leben bei Gott – ein gutes und schönes Leben, in dem man sich irgendwann wiedersieht. Mit dem Tod ist also nicht alles aus – er ist nur ein Abschied auf Zeit. Die christliche Botschaft gibt uns also die Gewissheit, dass der Verstorbene gut aufgehoben ist. Und das tröstet. Auf dieser Grundhaltung wird dann auch das Begräbnis gefeiert. Natürlich ist man oft persönlich betroffen, denn Mitgefühl zu haben, ist menschlich. Aber bei der Feier selbst habe ich dann meine Funktion. An der Albe erkennt man mich als Begräbnisleiterin, und es ist wichtig, dass ich mich nicht in die Trauer hineinziehen lasse. Die Rückmeldungen, die ich bekomme, zeigen mir, dass ich auf dem richtigen Weg bin. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1379910_image" \/><\/div>\r\n<b>Sie sind ein Stück weit auch „Notfallseelsorgerin“?<\/b><BR \/>Unterthiner: Ich war sogar einmal Teil der Notfallseelsorge, und die Erfahrungen, die ich damals gemacht habe, helfen mir heute sehr. Auch bei einem interessanten Praktikum vor einigen Jahren in einem großen Bestattungsunternehmen in Deutschland konnte ich vieles lernen, was mir heute als Begräbnisleiterin zugutekommt.<BR \/><BR \/><b>Gibt es nach einer Trauerfeier noch Kontakt zu den Angehörigen?<\/b><BR \/>Unterthiner: Einige melden sich oder fragen mich, ob ich noch die Urnenbeisetzung leiten könnte. Von den allermeisten bekomme ich ein Dankesschreiben – manche schicken mir sogar Weihnachtsgrüße.<BR \/><BR \/><b>Ist es eigentlich sinnvoll, Kinder mit dem Anblick eines Verstorbenen zu konfrontieren?<\/b><BR \/>Unterthiner: Ja, man sollte ihnen jedoch zunächst beschreiben, wie beispielsweise der Opa aussieht, wie er sich anfühlt und wie die Umgebung gestaltet ist, in der er sich befindet. Die Kinder müssen aber immer selbst entscheiden, ob sie den Verstorbenen sehen wollen.<BR \/><BR \/><b>Wie vermittelt man Kindern den Tod und ein Wiedersehen bei Gott?<\/b><BR \/>Unterthiner: Kinder wissen, dass es Unsichtbares gibt – beispielsweise die Liebe. Man sollte ihnen deshalb vermitteln, dass auch der liebe Gott so ist: Man sieht ihn nicht, aber man kann ihn spüren und fühlen. Er ist derjenige, der Menschen, die sterben, in eine neue Heimat aufnimmt – in den Himmel. Wie es dort aussieht, wissen wir nicht, aber Jesus hat uns davon erzählt. Und wir haben die große Hoffnung, dass es dort schön ist und dass wir, wenn wir selbst einmal sterben, die Verstorbenen im Himmel wiedersehen werden. Oft kann man die Verstorbenen auch spüren, wenn man beispielsweise für sie betet. Genau dann merkt man, dass sie nicht ganz weg sind.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1379916_image" \/><\/div>