Unwetter auf Sizilien: Schulen in Catania vorsorglich geschlossen

Wegen anhaltender Unwetter auf der italienischen Insel Sizilien sind am Freitag im Osten der Insel vorsichtshalber die Schulen geschlossen geblieben. Der Bürgermeister der Stadt Catania am Fuße des Vulkans Ätna ordnete dies an, wie es in einer Mitteilung der Stadt am Donnerstagabend hieß.