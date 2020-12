Unwetter: Hilfe für Betroffene

„Die Lage ist momentan noch sehr unübersichtlich. Lokalaugenscheine sind schwer möglich. Viele sind verzweifelt“, erklärt Sepp Dariz, der Obmann des Bäuerlichen Notstandsfonds.Schon jetzt steht aber fest: Die schweren Unwetter bringen viele bäuerliche Familien in eine Notlage, viele bangen um ihre Existenz.Der Bäuerliche Notstandsfonds bittet daher um Hilfe für Betroffene.Der Bäuerliche Notstandsfonds wird die Gelder nach Bedarf gerecht verteilen. Die Betroffenen können sich an den Bäuerliche Notstandsfonds direkt wenden oder an die Bezirksbüros des Südtiroler Bauernbundes wenden.Jede Spende geht zu 100 Prozent an Betroffene.Spenden an den Bäuerlichen Notstandsfonds EO können in der Einkommenssteuererklärung abgesetzt werden.

