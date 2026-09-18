Vor den Augen der Besucher lief Regenwasser auf die äußere Glasscheibe der Schutzvitrine des Caravaggio-Gemäldes, das Werk selbst blieb nach Angaben der Uffizien unbeschädigt. Der Saal wurde vorübergehend für Besucher geschlossen. Techniker entfernten das Gemälde, um Kontrollen durchzuführen. Anschließend wurde der Ausstellungsraum wieder geöffnet, die Vitrine blieb zunächst leer.<BR \/><BR \/>Nach Angaben des Museums sei an keinem der betroffenen Kunstwerke ein Schaden festgestellt worden. Der Saal soll am (heutigen) Freitag wieder regulär für Besucher geöffnet werden. Nun soll die betroffene Oberlichte repariert werden. <BR \/><BR \/>Auch im Palazzo Pitti drang Wasser ein. Betroffen waren Böden der Galleria Palatina und der Galleria d'arte moderna. Einige Ausstellungsbereiche wurden vorübergehend geschlossen.