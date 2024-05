Unwetter in Italien – Große Sorgen in Mailand – VIDEO

„Wir haben ein Zeitfenster von ein paar Stunden“

Ein Mann, der in einer Hütte festsaß, wurde in Mailand aus den Fluten des Lambro gerettet. Mehrere Autofahrer mussten von überschwemmten Unterführungen in Sicherheit gebracht werden. In der Stadt Monza wurden die Schulen, die sich unweit des Lambro befinden, geschlossen.Die Stadtverwaltung Monzas rief die Bürger auf, auf ihr Auto zu verzichten. Auch der Stadtpark musste wegen der Überschwemmung geschlossen werden.Neben dem Lambro war am Mittwochabend in Mailand auch der Fluss Seveso über die Ufer getreten, was zu umfangreichen Überschwemmungen führte. Der Fluss überflutete die Stadtteile Niguarda, Bicocca und Isola. Einige Bus- und Straßenbahnlinien waren betroffen.Die Lombardei wird seit Anfang dieser Woche von schweren Niederschlägen heimgesucht. Für den Donnerstagabend wurde eine weitere Verschärfung der Wetterlage befürchtet.„Wir haben ein Zeitfenster von ein paar Stunden, in denen wir versuchen, die Schäden einzudämmen, aber bald wird es wieder regnen. Sollten wir die Situation nicht in den Griff bekommen, könnte es erneut ernsthafte Probleme geben“, warnte ein Sprecher der Feuerwehr.Die Unwetter nähren erneut Diskussionen über die Notwendigkeit, unweit von Mailand große Wassersammelbecken zu bauen, die im Fall von Unwettern große Wassermassen auffangen und somit Überschwemmungen verhindern könnten.Ein Becken soll bis Jahresende unweit der Ortschaft Lentate nahe des Seveso fertig sein, weitere zwei sind in Planung, berichtete der Mailänder Bürgermeister Giuseppe Sala. „Mailand muss geschützt werden. Die Wasserbecken müssen außerhalb der Stadt gebaut werden, aber es gibt Probleme mit den Gemeinden, in denen diese gebaut werden sollen. Daher gibt es Verzögerungen“, erklärte Sala.