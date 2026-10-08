Für den heutigen Donnerstag gilt in der Toskana die orange Warnstufe, in elf weiteren Regionen wurde die gelbe Warnstufe ausgerufen. Betroffen sind Abruzzen, Basilikata, Kampanien, Friaul-Julisch Venetien, Latium, Ligurien, Lombardei, Marken, Molise, Apulien und Umbrien.<BR \/><BR \/>Bereits am Mittwochabend gingen über Rom heftige Regenfälle nieder. Sie sorgten für Überschwemmungen und Verkehrsbehinderungen.<h3>\r\nSchulen und Märkte geschlossen<\/h3>Für die Toskana gilt bis 17 Uhr eine Unwetterwarnung. Erwartet werden teils heftige und lokal auch länger anhaltende Gewitter, begleitet von starken Windböen und Hagel. Zudem besteht die Gefahr von Überschwemmungen und Überflutungen kleinerer Wasserläufe.<BR \/><BR \/>Mehrere Gemeinden haben bereits Maßnahmen ergriffen. In Livorno und Pistoia sowie in weiteren Orten bleiben die Schulen geschlossen. Auch in Carrara gelten Einschränkungen, dort sind zudem die Strände gesperrt. In mehreren Gemeinden der Lunigiana, in Grosseto und verschiedenen Orten der Maremma wurden ebenfalls Maßnahmen getroffen.<BR \/><BR \/>In Florenz wurden die Märkte abgesagt. Zudem ist die Haltestelle „Cascine“ der Straßenbahnlinie T1 vorübergehend außer Betrieb. In Lucca wurden unter anderem die Stadtmauern geschlossen, während der Viale dei Tigli in Viareggio nicht befahrbar ist. In Prato wurden Gärten, Sportanlagen, Radwege und Friedhöfe geschlossen.<h3>\r\nZugverkehr unterbrochen<\/h3>Auch der Bahnverkehr ist betroffen. Wegen der kritischen Wetterbedingungen wurde der Zugverkehr auf der Strecke La Spezia–Pisa zwischen Sarzana und Massa unterbrochen. Trenitalia weist zudem darauf hin, dass Hochgeschwindigkeitszüge, Intercity- und Regionalzüge Verspätungen haben können.