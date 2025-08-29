Allein in der Lombardei gab es rund 520 Einsätze, in der Toskana wurden mehr als 300 Notfälle gemeldet, in Ligurien über 150, wie die italienische Nachrichtenagentur „Ansa“ berichtet.<BR \/><BR \/>In mehreren Provinzen stürzten Bäume um, Straßen wurden überflutet und Dächer beschädigt. In der Lombardei hat eine Windhose bei Verretto eine Photovoltaikanlage zerstört, in der Folge kam es zu einem Blackout.<BR \/><BR \/><BR \/><i>Sehen Sie hier die Bilder der Zerstörung nach der Schlechtwetterfront:<BR \/><\/i><BR \/><embed id="dtext86-71197493_gallery" \/><BR \/><BR \/><BR \/>An der Küste bei La Spezia in der Toskana wurden Windgeschwindigkeiten von über 110 km\/h gemessen, im Piemont und in Venetien mussten zahlreiche Straßen gesperrt werden.<h3>\r\nEinsatzkräfte arbeiten noch immer auf Hochtouren<\/h3>In Mailand führten die Regenmassen zu erhöhten Pegelständen des Lambro-Flusses, in Massa Carrara zu Überschwemmungen und blockierten Unterführungen. In Riva del Garda setzte ein Blitz ein Wohnhaus in Brand, mehrere Familien mussten evakuiert werden.<BR \/><BR \/>Die Einsatzkräfte arbeiten weiter rund um die Uhr, um Straßen freizuräumen, beschädigte Gebäude zu sichern und die Unwetterschäden zu beseitigen.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Sie haben Fehler entdeckt? Geben Sie uns gerne Bescheid!<\/a>