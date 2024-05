Unwetter in Norditalien: Überschwemmungen in Mailand

Die Feuerwehr musste unzählige Male ausrücken. Mehrere Bus- und Straßenbahnlinien wurden umgeleitet, berichteten italienische Medien.Seit den frühen Morgenstunden musste die Feuerwehr Autofahrer, die in Unterführungen stecken geblieben waren, in Sicherheit bringen. In der Gegend von Ponte Lambro nahe Mailand wurden einige Häuser und eine Behinderteneinrichtung evakuiert. Um die betroffenen Personen in Sicherheit zu bringen, war der Einsatz von Schlauchbooten der Tauchereinheiten erforderlich.Die am stärksten von dieser Unwetterwelle betroffenen Provinzen waren Mailand , Varese und Lodi in der Lombardei. Einige Strecken der Autobahn A1 mussten unweit von Mailand wegen Überschwemmungen geschlossen werden.Auch die Emilia Romagna, die im Mai 2023 von schweren Unwettern mit 16 Todesopfern und zehntausenden Obdachlosen heimgesucht worden war, kämpfte gegen Unwetter . In der Provinz Modena stürzten wegen heftiger Gewitter mehrere Bäume um, Autofahrer mussten in Sicherheit gebracht werden. Garagen und Keller wurden überschwemmt.