Unwetter in Süditalien: Ein Todesopfer

In Scordia unweit des Vulkans Ätna wurden mehrere Autos von Wassermassen mitgerissen, die die Straßen in reißende Flüsse verwandelten. Nach mehrstündiger Suche wurde die Leiche eines 67-jährigen Mannes gefunden, der als vermisst gemeldet worden war.Seine Frau wurde weiter gesucht. Der Alarm wurde von einem Autofahrer ausgelöst, der in seinem Wagen eingeklemmt war, weil sich nach heftigem Regen ein Fluss aus Wasser und Schlamm gebildet hatte. Der Autofahrer wurde von der Feuerwehr gerettet und erzählte, er habe gesehen, wie ein älteres Ehepaar aus dem Auto gestiegen war und von den Wassermassen mitgerissen wurde.5 ausländische Touristen waren zuvor vom Katastrophenschutz gerettet und in Sicherheit gebracht worden, berichteten italienische Medien. Der Kleinbus, in dem sie unterwegs waren, war von den Wassermassen erfasst worden.

apa