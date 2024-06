Unwetter in Südtirol: Einsatzreiche Nacht für die Feuerwehren

: Speziell am Abend und in der ersten Nachthälfte wurden heftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen erwartet.Und so war es auch: Besonders der starke Wind hielt die Freiwilligen Feuerwehren des Landes auf Trab. In St. Johann im Ahrntal wurde ein Hausdach abgedeckt. Die ganze Nacht lang mussten die Wehrleute immer wieder ausrücken, um abgebrochene Äste, umgestürzte Bäume und ähnliches zu verräumen.So musste die Landesstraße nach Weissenbach kurz nach Luttach in der Nacht wegen umgestürzter Bäume gesperrt werden, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Luttach, ebenso die Bergstraßen auf den Brunnberg und den Herrenberg.Nachdem sich die Unwetter gelegt hatten, wurden die Aufräumarbeiten in Zusammenarbeit mit einer Fachfirma mit schwerem Gerät in Angriff genommen und die ganze Nacht lang weitergeführt.So konnten sowohl die Straße nach Weissenbach und die Herrenbergstraße – auch durch die Mithilfe des Straßendienstes – gegen 2 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Straße auf den Brunnberg bleibt vorerst gesperrt. Die Aufräumarbeiten werden nun, bei Tagesanbruch, wieder weitergeführt.Auch andere Feuerwehren des ganzen Landes – unter anderem jene von Eppan, Leifers, Kardaun, Reschen, Brixen, Söll, Neumarkt, Welsberg und viele mehr – haben die Arbeiten in den frühen Morgenstunden wieder aufgenommen.