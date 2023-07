Unwetter: „Diese starken Sturmböen sind ein neues Phänomen“

Abschnittsinspektor Alois Steger. - Foto: © privat

Alois Steger: Gefährlich werden die Einsätze für uns dann, wenn wir schnell eingreifen müssen. Das war am Dienstag zum Glück nicht der Fall, weil keine Menschen betroffen waren. Die Wehrleute konnten warten, bis der Wind vorbei war. Das war unser Glück.Steger: Natürlich bleibt es gefährlich. Bäume schneiden zum Beispiel ist nicht ungefährlich. Wir haben aber zum Glück Wehrleute, die beruflich Holzfäller sind.Steger: Unwetter hat es früher auch schon gegeben. Nur der starke Wind, diese starken Sturmböen, das ist ein neues Phänomen. Mit „Vaja“ kann man die Unwetter am Dienstag nicht vergleichen. Es stimmt aber, dass wir sehr viel mit Unwettereinsätzen zu tun haben.Steger: Die Feuerwehr-Montur ist nicht nur Feuerfest, sondern auch wasserdicht. Das heißt, sie ist auch für Unwettereinsätze bestens geeignet. Außerdem haben wir zahlreiche Geräte, die wir bei Unwettern einsetzen können.Steger: Der Wind ist unberechenbar und für die Einsatzkräfte nicht sichtbar, anders als zum Beispiel Feuer oder Wasser. Er ist deswegen schon eine zusätzliche Herausforderung. Außerdem weiß man nie, welcher Baum umfällt und welcher stehen bleibt.Steger: Wichtig ist, dass die Bevölkerung bei Unwettern in Sicherheit geht und sich nicht im Freien aufhält. Am Dienstag haben Bewohner Touristen aufgehalten, die hastig ihr Auto in Sicherheit bringen wollten – zum Glück. Es kann schnell jemand verletzt werden und dann müssen die Einsatzkräfte sofort handeln und können nicht warten, bis die Gefahr vorbei ist. Wer sich also bei Unwettern in Sicherheit bringt, schützt auch die Feuerwehr.