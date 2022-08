Unwetter: Italienische Touristen haben riesiges Glück

Sie sind nur knapp einem Unglück entkommen: Touristen aus Mailand waren am Freitagabend mit ihrem Auto in Geiselsberg bei Olang unterwegs, als das Auto von einer Schlammlawine und von einer alten Mühle erfasst wurde. Die Touristen konnten sich in letzter Sekunde noch in Sicherheit bringen.