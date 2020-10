Unwetter: Lage beruhigt sich

Über 1000 Feuerwehrmänner, vor allem in den Bezirken Bozen und Meran, standen am gestrigen Samstag im Dauereinsatz. Wie berichtet, setzten die heftigen Niederschläge besonders die Einsatzkräfte im Burggrafenamt in Alarmbereitschaft, da Flüsse und Bäche vermehrt Hochwasser führten und besorgniserregende Pegelstände zur Folge hatten.Erste Entwarnungen konnten schon am späten Samstagabend gegeben werden. Der Landesfeuerwehrverband berichtete gegen 23.30 Uhr, dass der Wasserstand bei den Pegelmessständen in den Bezirken Meran und Bozen die Alarmschwellen unterschritten hatte und in den kommenden Stunden weiter sinken wird.Die MEBO konnte im Abschnitt zwischen Bozen Süd und Terlan wieder geöffnet werden und ist infolgedessen wieder normal befahrbar. Ersten Informationen zufolge sollen die Bahnlinien Bozen-Meran und um Innichen wieder in Betrieb sein.Aus Sicherheitsgründen gesperrt bleiben einige Straßen im Hinterpasseier, wie etwa die Timmelsjochstraße ab St. Leonhard, die Landesstraße von Platt in Richtung Pfelders und die Landesstraße um Breiteben. Ebenfalls noch nicht befahrbar ist die Straße ab Rauth am Lavazéjoch.

