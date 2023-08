Unwetter: Mehrfach Feuerwehreinsätze im Unterland

Die Freiwillige Feuerwehr Tramin musste in Folge der Unwetter auch Kanaldeckel schließen. - Foto: © FF Tramin

Unwetterschäden gibt es auch in weiteren Gemeinden

Mehrere Keller mussten ausgepumpt werden. - Foto: © FF Auer

In der Nacht auf Sonntag haben nach halb 4 Uhr kurze aber heftige Gewitter im Süden des Landes mehrere Feuerwehreinsätze ausgelöst.Bei Starkregen und Windböen wurden Bäume umgerissen, Astteile und Pflanzen auf die Straße gefegt. In Tramin wurden Pflastersteine vom Wind aus der Straße gerissen und durch das Sturmwasser bergabwärts geschwemmt.Bei der Weinstraße ist ein Abflussrohr vollgelaufen, sodass die darüberführende Straße leicht angehoben und der Asphalt beschädigt wurde. An einigen Stellen musste die Freiwillige Feuerwehr offene Kanaldeckel schließen, sowie Schotter und Sand von der Straße entfernen.Auch in weiteren Gebieten forderten die Unwetter die Feuerwehren. Die Freiwilligen Feuerwehren von Eggen, Deutschnofen und Welschnofen entfernten umgestürzte Bäume von der Fahrbahn. In Deutschnofen wurde durch den starken Wind ein Stadeldach mit Photovoltaikanlage abgedeckt und stark beschädigt.In Auer mussten mehrere Keller ausgepumpt werden, sowie ein kleines Feuer gelöscht werden, das in einem Stromkasten entstanden war.Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Auer, Tramin, Mitterdorf, Kurtatsch, Deutschnofen, Welschnofen, Kardaun-Karneid, Petersberg, Eggen, Karersee, Kaltern und St. Christina.