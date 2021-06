Unwetter setzt Teile von Rom unter Wasser – Kinder gerettet

Aus einem überfluteten Kindergarten in der italienischen Hauptstadt mussten am Dienstag 40 Kinder und sechs Erzieher gerettet werden, wie die Feuerwehr in den sozialen Netzwerken. Auf Videos war zu sehen, wie Wassermassen aus Gullys auf Straßen sprudelten und Autos im Regen fast davonschwammen. Der Verkehr bracht vielerorts zusammen.Der Zivilschutz hatte vor schweren Unwettern in mehreren Regionen Italiens gewarnt. Auch am Mittwoch soll es heftig regnen oder gewittern, vor allem in südlichen Regionen wie Kampanien. In Rom gehen häufiger schwere Regenfälle nieder, regelmäßig überfluten sie dann Straßen, und der Verkehr kollabiert.

stol/apa