Unwetter: Sind mein Haus und das Auto gut genug versichert?

Unwetter mit Starkregen, Sturm, Murenabgängen und Hochwasser lassen auch viele Südtiroler besorgt an ihre Versicherungsverträge denken, und manche fragen sich: Wie gut bin ich eigentlich versichert? Was deckt meine Wohngebäudeversicherung überhaupt ab? Wer zahlt, wenn mein Auto von Hagel zerbeult oder vom Bach weggeschwemmt wird? s+ hat bei Stefanie Unterweger, der Versicherungsexpertin in der Verbraucherzentrale Südtirol (VZS), nachgefragt. + Von Edith Runer