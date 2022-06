Unwetter sorgt für mehrere Feuerwehreinsätze im Pustertal

Eine starke Gewitterfront ist in der Nach auf Freitag über das Pustertal gezogen und hat zahlreiche Feuerwehreinsätze ausgelöst. Es wurden glücklicherweise keine größeren Schäden gemeldet.

Gegen 22 Uhr wurden die ersten Feuerwehren alarmiert, weil eine starke Gewitterfront von Franzensfeste Richtung Pustertal zog und Wasserschäden verursachte.



In Schabs, Kiens, St. Lorenzen, Mühlbach und in St. Vigil sowie in St. Georgen mussten die Einsatzkräfte überflutete Garagen oder Keller auspumpen. Es wurden aber keine größeren Schäden gemeldet.



Bis etwa 4 Uhr morgens Standen insgesamt 12 Freiwillige Feuerwehren aus dem Pustertal im Einsatz.