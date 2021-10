Unwetter treffen Ligurien schwer

In Quiliano stürzte eine Brücke ein. In Savona wurden Brücken gesperrt, die Stadt ist derzeit zweigeteilt.Die Autobahn A6 wurde zwischen Ceva und der Kreuzung mit der A10 in Richtung Savona gesperrt. Auch auf der Strecke Savona–Turin wurden Züge wegen drohender Erdrutsche ausgesetzt. Die Reisenden wurden über die Strecke Genua–Turin umgeleitet. Die Straßenverhältnisse erlaubten es derzeit nicht, einen Busersatzverkehr einzurichten.Auch der Abschnitt der A26 zwischen Masone und Ovada sowie der Abschnitt der Autofiori-Autobahn im Raum Savona wurde aufgrund von Erdrutschen, die durch starke Regenfälle verursacht wurden, vorübergehend gesperrt.Eine kritische Situation wurde wegen schlechten Wetters und stockendem Verkehr im Raum Alessandria auf der Autobahn A26 in Richtung Ligurien gemeldet. Der Präsident der Region Ligurien, Giovanni Toti, rief die Bevölkerung auf, unnötige Reisen zu vermeiden.Die Region Piemont erhöhte das erwartete Risikoniveau von normal auf mäßig. Befürchtet werden begrenzte Überschwemmungen, die Erdrutsche auslösen könnten.Auch in Südtirol hat der Regen eingesetzt, in der Nacht auf Dienstag fielen vor allem in der Südstaulage in Ulten und dem Passeiertal bis zu 70 Millimeter Regen, im Rest des Landes wurden 10 bis 30 Millimeter gemessen.

apa/liz