Unwetter in Südtirol: Umgestürzte Bäume versperren Straßen

Gegen 19:15 Stürzte durch den Heftigen Wind in der Seminarstraße in Dorf Tirol ein Baum auf die Straße. Daraufhin war die Straße nicht mehr passierbar. Glücklicherweise gab es keine Schäden an Personen oder Gebäude.Die Straße wurde von der FFW Tirol abgesperrt, bis das Gewitter vorbei gezogen war. Anschließend wurde der Baum von den Feuerwehrleuten per Motorsäge zerkleinert und von der Straße entfernt.Auch die Landesstraße nach Pawigl wurde an einigen Stellen von Bäumen verlegt, die bei starkem Wind und Regen umgestürzt waren. Die FFW Lana samt Gruppe Pawigl rückte gegen 20 Uhr aus, um die Fahrbahn zu räumen.Eine schnelle Öffnung der Straße war auch nötig, weil das Weiße Kreuz mit Notarzt zu einem medizinischen Notfall in Pawigl gerufen wurde.Ein ähnliches Bild bot sich am Dienstagabend auch der FFW St. Pankraz, die ebenso ausrücken musste, um Straßen von umgestürzten Bäumen zu befreien. Betroffen waren die Straße Tiefgasse neben dem Sportplatz, sowie die Helenerstraße.

