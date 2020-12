Unwetter und Starkregen setzen Venedig unter Wasser

Der höchste Gezeitenpegel wurde für den späten Nachmittag bei 145 Zentimetern erwartet, wie der Bürgermeister der Stadt, Luigi Brugnaro, im Netz schrieb. Das System „Mose“ sei nicht aktiv, teilte er weiter mit. „Mose“ ist ein System aus Fluttoren, die die Stadt vor Sturmfluten schützen sollen.Mit diesem Pegel war nach offiziellen Angaben die rote Stufe für die Stadt mit rund 260 000 Einwohnern erreicht. Einer Vorhersage zufolge erwarteten die Behörden für Donnerstag und Freitag erneut Höchststände von bis zu 135 Zentimetern über dem Normalwert.Warum das „Mose“-System nicht aktiv war, wurde zunächst nicht mitgeteilt. Am Sonntag hatte Brugnaro noch den Erfolg der Fluttore gelobt. Das System sei weitere 40 Stunden aktiv gewesen und habe zwei Tiden von 130 Zentimetern abgewehrt.Seit dem vergangenen Wochenende regnet und schneit es heftig in Teilen Italiens. Betroffen ist vor allem der Nordosten des Landes, zu dem auch Venedig gehört. Starke Schneefälle hatten auch in Südtirol den Straßen und Schienenverkehr zeitweise zum Erliegen gebracht. Weiter südlich sorgten Regenfälle für Überschwemmungen. Mindestens 2 Menschen starben im Zusammenhang mit den Unwettern.

dpa