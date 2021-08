Unwetter: Zahlreiche Feuerwehren im Einsatz

Die ersten Gewitter entluden sich am Samstag Abend im Großraum Meran und Burggrafenamt, ehe sie dann nach Osten weiterzogen und im Pustertal noch einmal für starken Niederschlag sorgten. Zahlreiche Freiwillige Feuerwehren standen in den Abendstunden im Einsatz.Die Stromzufuhr nach Gereuth bei Brixen war am Abend zeitweise unterbrochen, umgestürzte Bäume beschädigten einen Strommasten. Die Stadtwerke Brixen konnten mit Hilfe von Aggregaten die Stromversorgung wieder herstellen.Am stärksten betroffen waren der Großraum Bruneck und das Ahrntal. Die Wetterstation in Obertal im Ahrntal registrierte am späten Abend über 55 l/minnerhalb von zwei Stunden, landesweit wurden 1.350 Blitze erfasst.

