Unwetterbedingte Einsätze dauern an

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Die Feuerwehren des Landes sind am Wochenende zu weit über 600 Einsätzen ausgerückt und nun geht es mit den Aufräumarbeiten weiter. Seit Montag unterstützt die Berufsfeuerwehr Bozen unter anderem die Einsatzkräfte und den Straßendienst im Sarntal mit Schneefräse. Auch am heutigen Dienstag werden die Aufräumarbeiten dort wieder aufgenommen. In Südtirol wird an der Rückkehr zur Normalität gearbeitet. Die Folgen der Unwetter zeigen sich besonders im Ultental. Die Berufsfeuerwehr Bozen wird in St. Pankraz mit Schneefräse und schwerem Gerät am heutigen Dienstag erneut im Einsatz stehen.Auch der Straßendienst bleibt im Dauereinsatz.Am heutigen Dienstag regnet oder schneit es anfangs nur gebietsweise, im Tagesverlauf breiten sich die Niederschläge auf das ganze Land aus.Die Aufmerksamkeitsstufe „Bravo“ gilt weiterhin bis Mittwoch. Bis dahin halten auch die Niederschläge an.Die Lawinengefahr bleibt mit der vorletzten Stufe der fünfteiligen Skala in den größten Teilen Südtirols hoch.STOL-Kameramann Benjamin Mair besuchte am Montag das Landeslagezentrum in Bozen. Die Aufnahmen zeigen außerdem verschiedene Eindrücke von Einsatzstellen.

jot