Aktuell kommt es vor allem im Raum Meran sowie im Untervinschgau zu starken Niederschlägen und teils kräftigem Wind. Laut Prognosen ist in weiterer Folge landesweit mit Starkregen und stürmischen Böen zu rechnen.<BR \/><BR \/>Verkehrsteilnehmer sind zur Vorsicht aufgerufen. Auf den Straßen kann es zu eingeschränkten Sichtverhältnissen, Aquaplaning und lokal auch zu Behinderungen kommen.<h3>\r\nErste wetterbedingte Einsätze<\/h3>Es kommt bereits zu ersten wetterbedingten Einsätzen der Feuerwehr. So musste die <b>Reschenstraße bei Mals<\/b> nach einem Unfall komplett <b>gesperrt<\/b> werden, es gibt lange Staus in beiden Richtungen.<BR \/><BR \/>Zwischen <b>Sinich<\/b> und Algund, auch bis zur <b>Töll<\/b>, besteht laut der Verkehrsseite „ <a href="https:\/\/verkehrsinfos.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Verkehrsinfo.it<\/a>“ aktuell <b>Acquaplaning-Gefahr<\/b> wegen Starkregen.