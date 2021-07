Unwettergefahr vorerst vorbei: Zivilschutzstatus zurückgestuft

In den kommenden Tagen sind auch keine zivilschutzrelevanten Niederschläge zu erwarten.Die gestrigen Gewitter, berichten die Meteorologen vom Landesamt für Meteorologie und Lawinenwarnung in der Agentur für Bevölkerungsschutz, sind von Süd-Westen aufgezogen, mit dem Schwerpunkt am Nachmittag und Abend - es wurden 500 Blitze gezählt - danach hat sich das Wetter deutlich beruhigt, heute ist es wieder stabil. Infolge von Schäden aufgrund der Gewitter rückten 12 Freiwillige Feuerwehren im ganzen Land zu Einsätzen aus.Der morgige Samstag bringt laut Wetterprognose der Landesmeteorologen viel Sonnenschein, tagsüber bleibt die Gewitterneigung gering, in der Nacht auf Sonntag werden Regenschauer oder Gewitter wahrscheinlicher. Am Sonntag lockern Restwolken auf, und es wird recht sonnig, im Tagesverlauf bilden sich nur vereinzelt neue gewittrige Schauer. Der Montag verläuft überwiegend sonnig und trocken, am Dienstag wird es zunehmend gewittrig.

lpa