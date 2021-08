Unwetterlage beruhigt sich: Zivilschutzstatus herabgesetzt

Da sich das Wetter in Südtirol gebessert hat, ist am Montagmittag der Zivilschutzstatus herabgesetzt worden. In den Gebieten, die besonders stark von den Unwettern betroffen waren, wie zum Beispiel in Teilen des Wipptals und im Ahrntal, gibt es weiterhin Gefahrenpotenzial, wie die Einsatzkräfte sagen.