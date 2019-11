UPDATE: Ein Tag mit 833 Einsätzen von 180 Feuerwehren

Auf zwei wichtigen Verkehrsadern sieht es derzeit so aus: Die Pustertaler Staatsstraße ist nach Sperren beim Kniepasseck und bei St. Sigmund jetzt wieder offen. Die Vinschgauer Staatsstraße ist nach einem Felssturz bei Kastelbell gesperrt. Soeben geöffnet wurde auch wieder die Brennerstaatsstraße bei Mauls-Trens.





8.20 Uhr Mure in St. Pauls. 8.50 Uhr Schneelawine in Martell, später eine weitere Lawine, 70 Evakuierte, 60 wurden privat untergebracht. 9.51 Uhr Staatsstraße bei Trens geschlossen, blieb bis 19 Uhr gesperrt, seither wieder offen. 10.58 Uhr Ahrntaler Straße mehrfach gesperrt wegen Muren und Bäumen. 11.10 Uhr Straße nach Pfitsch gesperrt. 16 Uhr Mure bei Missian, Häuser betroffen. 17.40 Uhr Tils bei Brixen: Kondominium evakuiert. 18.30 Uhr Pustertaler Straße wieder offen. 18.30 Uhr Vinschgauer Staatsstraße zwischen Kastelbell und Latsch gesperrt.Im Bahnverkehr ist die Strecke Meran-Mals bis morgen (18. November) um 9 Uhr gesperrt, ebenso die Pustertaler Bahnlinie zwischen Franzensfeste und Innichen. Die Brennerbahnlinie hingegen ist seit 19 Uhr wieder durchgehend zwischen Franzensfeste und Brenner befahrbar.Ohne Strom waren am Abend 2400 Abnehmer. Da auch einige Mobilfunknetzbetreiber ohne Strom sind, fallen in einzelnen Zonen Handynetze aus.Der Betreuungszug des Weißen Kreuzes versorgt derzeit 10 Personen im Martelltal, das abgeschnitten ist, und 300 Einsatzkräfte im ganzen Land.Sieben Landesgeologen waren mit Einsätzen vor allem im Vinschgau bei Naturns und Vezzan befasst.Das Lagezentrum bei der Berufsfeuerwehr in Bozen ist rund um die Uhr aktiviert und behält die Situation landesweit im Auge. Die Landesnotrufzentrale disponiert Hunderte Einsätze, und die Verkehrsmeldezentrale arbeitet ebenfalls auf Hochtouren, um die Bürgerinnen und Bürger über die Situation auf Südtirols Straßen zu informieren.Informationen zur Verkehrssituation auf der Homepage der Landesverkehrsmeldezentrale oder auf deren Facebookseite facebook.com/Verkehr.Suedtirol/, zur Wetterlage auf wetter.provinz.bz.it, zur Lawinensituation im Lawinenlagebericht und zum Zivilschutzstatus auf www.provinz.bz.it/sicherheit-zivilschutz.

lpa