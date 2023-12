Urbino: Bus gegen Krankenwagen – 4 Tote

Der Einsatz lief bis in den späten Abend. - Foto: © ANSA / Davide Gennari

Ein Brand brach gleich nach dem Unfall aus. - Foto: © ANSA / Facebook / Michele Pierini

Die Passagiere des Busses hingegen überlebten alle. Es handelt sich dabei um eine Gruppe Ministranten, die gerade dabei war, einen 2-tägigen Ausflug nach Urbino zu machen. 7 von ihnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Buschauffeur steht unter Schock.Noch ist unklar, wie es zu dem tragischen Unfall kommen konnte. Ersten Informationen zufolge war der Krankenwagen nicht in seiner Spur geblieben. Die Straßenpolizei muss den genauen Unfallhergang aber noch ermitteln.Der Krankenwagen sei zwar im Einsatz gewesen, aber es handelte sich um einen Routineeinsatz. Die Sanitäter an Bord wollten einen 85-jährigen Patienten in das Krankenhaus von Urbino einliefern, berichtet die italienische Nachrichtenagentur Ansa.Nach dem Unfall blieb die Straße etliche Stunden gesperrt. Bei den Toten handelt es sich um einen 42-jährigen Arzt, einer 49-jährigen Sanitäterin, einen 59-jährigen Fahrer und den 85-jährigen Patienten.