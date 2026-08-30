Sonne, Hotel und Familienurlaub am Gardasee – doch für einen 43-jährigen Türken endete die Reise hinter Gittern. Der Mann, der wegen internationalen Drogenhandels gesucht wurde, ist bei Kontrollen in einem Hotel in Sirmione festgenommen worden. Die italienischen Justizbehörden bereiten nun seine mögliche Auslieferung an die Türkei vor.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri spürten den Mann am Samstag bei stichprobenartigen Kontrollen in Unterkünften am Gardasee auf. Die Überprüfungen richteten sich nach Angaben der Ermittler gegen die zahlreichen Touristen, die während der Ferienzeit aus aller Welt an den See reisen. Bei den Kontrollen wurden auch internationale Fahndungsdatenbanken genutzt. <BR \/><BR \/>Dabei stießen die Beamten auf den türkischen Staatsangehörigen, der mit seiner Familie im Urlaub auf der lombardischen Seite des Gardasees war. Nach Angaben der Carabinieri lag gegen den 43-Jährigen, der mit den Initialen B.S. und dem Geburtsjahr 1983 genannt wird, ein internationaler Haftbefehl aus der Türkei vor. Ihm wird internationaler Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen. <BR \/><BR \/>Für den Mann war der Familienurlaub damit vorzeitig beendet. Er wurde zum Carabinieri nach Desenzano del Garda gebracht und über die internationalen Haftmaßnahmen informiert. Die erste Nacht verbrachte er in einer Zelle. Nun befindet er sich in der Verfügungsgewalt der italienischen Justiz. Zunächst soll ein Gericht über die vorläufige Festnahme entscheiden. Anschließend könnte ein Auslieferungsverfahren an die Türkei folgen.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri kündigten an, die Kontrollen in Hotels und anderen Unterkünften am Gardasee bis zum Ende der Tourismussaison fortzusetzen. Dabei sollen mögliche Straftaten verhindert und international gesuchte Personen identifiziert werden.