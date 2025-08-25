<BR \/><BR \/>Die Urlauber hatten unmittelbar nach ihrer Ankunft in Innichen bei den Carabinieri Anzeige erstattet. Wie die Ermittler feststellten, soll ein junger Mailänder das Angebot für ein Ferienhaus in Innichen ins Netz gestellt. <BR \/><BR \/>Die Urlauber aus Rom waren auf das Angebot gestoßen und das Ferienhaus für den Preis von 2.700 Euro reserviert. In Innichen dann die böse Überraschung: Das Ferienhaus existiert gar nicht. <BR \/><BR \/>Die Ermittlungen der Carabinieri führten schließlich zu einem jungen Mann aus Mailand, der wegen des Verdachts auf Online-Betrug angezeigt wurde.