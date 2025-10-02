Was war passiert? Angeblich hatte der Mann versucht, einem Urlauber aus Deutschland den Rucksack zu stehlen. Dabei soll er ihm ins Gesicht geschlagen haben. <BR \/><BR \/> Die Frau des Urlaubers und weitere Passanten sollen versucht haben, einzuschreiten. <h3>\r\nDie Ermittlungen laufen<\/h3>Wie schwer die Verletzungen des Urlaubers sind, ist unklar. <BR \/><BR \/>Die Carabinieri und die Stadtpolizei Bozen waren innerhalb weniger Minuten vor Ort. Der Mann, der aus Nordafrika stammt, soll sich auch ihnen gegenüber aggressiv verhalten haben. <BR \/><BR \/>Er wurde verhaftet und auf die Polizeistation gebracht. Die Ermittlungen laufen.