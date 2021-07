Urlauber verirrt sich in Bozen: Suchaktion mit glücklichem Ende

Seit Freitagabend war ein älterer Herr aus Süditalien, der sich aus Urlaubsgründen in Südtirol aufhielt, vermisst worden: Ersten Informationen zufolge war Paolo Nociti in der Nähe des Messner Mountain Museums auf Schloss Sigmundskron spurlos verschwunden.Noch am selben Abend wurde im Raum Bozen sowie in Frangart und Girlan eine großangelegte Suchaktion gestartet: Gegen 21 Uhr wurden die Suchmannschaften, koordiniert von der Quästur Bozen sowie der Berufsfeuerwehr Bozen, ausgesandt – auch Hundestaffeln standen im Einsatz. Die Suche wurde in der Nacht auf Samstag um 1 Uhr beendet.Am Samstagmorgen wurde die Suche nach dem Mann erneut aufgenommen. Dann die gute Nachricht: Die vermisste Person wurde gegen 6.20 Uhr in der Vittorio Veneto Straße in Bozen gefunden und anschließend zur Kontrolle in das Krankenhaus von Bozen gebracht.Paolo Nociti leidet an Demenz und hatte sich wohl deshalb in der Landeshauptstadt verirrt. Am Freitagabend soll der 63-Jährige bereits ein erstes Mal gefunden worden sein. Nachdem er das Krankenhaus verlassen hatte, wurde er aber erneut vermisst, bis er am Samstagmorgen schließlich ein zweites Mal gefunden wurde. Der Mann sei etwas verwirrt, aber wohlauf gewesen.

jot